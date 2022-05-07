Yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, tabelaya astı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, tabelaya astı

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
 - Güncelleme:
Yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, tabelaya astı

ANTALYA'da belediyenin temizlik görevlisi, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı.

ANTALYA'da belediyenin temizlik görevlisi, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı. Bu anlar, yoldaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kepez ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi, bulvarda temizlik yaptığı sırada, yerde kirlenmiş halde bulduğu Türk bayrağını alarak temizledi. Bilgi tabelasına sopa takan görevli, daha sonra iple bayrağı bağladı. Temizlik görevlisinin bu anları, yoldan geçen sürücü tarafından anbean kaydedildi. Sürücünün alkışladığı temizlik görevlisi, elini kaldırıp selam verdikten sonra işine devam etti.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title