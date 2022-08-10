Yerde bulduğu 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine teslim etti

Bayburt'ta bir kadın, yerde bulduğu 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı.

Bayburt'ta bir kadın, yerde bulduğu 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Rümeysa Karabacak, Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde alışveriş yaptığı sırada yerde bulduğu ziynet eşyasını Bayburt Belediyesi Kayıp Eşya Birimine getirdi.

Buradaki görevliler, 60 bin lira değerinde 5'li reşat altın ile bağlı olduğu zincir kolyenin belediyeye müracaat eden Hilal Sarıoğlu'na ait olduğunu tespit etti.

Belediyeye çağrılan Sarıoğlu'na ziynet eşyası Karabacak tarafından teslim edildi.

Bir haftadır kaybettiği ziynet eşyasını aradığını belirten Sarıoğlu, "Rahmetli babamın hediyesiydi. Demek ki helal bir kazançmış, sizden Allah razı olsun, beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karabacak ise bulduğu ziynet eşyasının sahibine teslim ettiği için mutluluk duyduğunu söyledi.