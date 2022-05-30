Yer sofrasındaki katliamın sanığı: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı - Haberler

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde amcası Adnan Buhuroğlu (58), kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) Buhuroğlu'nu evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş ederek öldüren ve cinayetten sonra 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısı paylaşan tutuklu sanık Recep Buhuroğlu (28), ilk kez hakim karşısına çıktı. Buhuroğlu, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşi A.F.B.'nin öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme heyeti A.F.B.'nin tutuklanmasına, Recep Buhuroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 27 Kasım 2021'de saat 21.30 sıralarında Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Buhuroğlu, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Adnan Buhuroğlu, oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu'na evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba ile oğullarının yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na morguna kaldırıldı. Recep Buhuroğlu, cinayetin hemen ardından mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' paylaşımını yaptı. Jandarma tarafından yakalanan Buhuroğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Heyet, ağabeyinin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen A.F.B.'nin tutuklanmasına, Recep Buhuroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.