Yer değişikliğini kabul etmeyen Covid ekibi, 2 yılda fire vermedi - Haberler

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2020 yılının mart ayında gelen ilk koronavirüs hastasından bu yana Covid yoğun bakımda çalışan 20 kişilik ekip, yönetimin yer değişikliği tekliflerini kabul etmeden 2 yılı aşkın süredir görevlerini sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "2 yılı geçti, ekibimiz hiç fire vermeden bu dönemi atlattı. Biz aynı ekip olarak görevimizin başındayız" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte ağır hastaların tedavisi için hastanelerdeki yoğun bakımların büyük bölümü ayrıldı. Bu bölümlerde çalışan sağlık çalışanları, riskleri yüksek olduğu için evlerinden ve ailelerinden uzak zamanlar geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid yoğun bakımda çalışan doktor, hemşire ve diğer görevlilerden oluşan 20 kişilik ekip de onlardan bazıları.

Pandeminin başından bu yana Covid ile zorlu mücadele verdiklerini söyleyen sorumlu hemşire Zuhal Aydın, "Bir yandan hastalarımız, bir yanda sosyal yaşantımız yönünden. İlk hastamızı aldığımızda kurallar gereği koruyucu ekipmanlarımız, tulumlar, siperlikler, maskeler vardı. Şu anda yine aynı ama artık daha bilinçliyiz. Giydiğimiz tulumlar, siperlikler nedeniyle birbirimizi tanıyamıyorduk. Tanımak için tulumlara isimlerimizi yazıyorduk. Şimdi yine tedbirli olmak zorundayız ama geçmişe göre daha rahatız" ifadelerini kullandı.