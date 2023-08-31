- Yer bilimci Prof. Dr. Bingöl: - "Hazar Gölünün yükselmesi, fay hattına bağlıdır"

ELAZIĞ - Yer Bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "Fayda genişleme, açılma, gevşeme veya yumuşama oluyor o zaman da suyun miktarında artma olabiliyor. Hazar Gölündeki su seviyesinin artışının nedeni gölün tamamında bulunan faya bağlıdır" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Elazığ'da bulunan Hazar Gölünün su seviyesinin yükselmesinin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl açıklamalarda bulundu. Hazar Gölünün Doğu Anadolu fayının içerisinde bir göl olduğunu aktaran yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, "Zaten oluşumu da Doğu Anadolu fayından olmuştur. Bu gölün beslenmesi diptendir. Yandan gelen dereler ve sularla değil tamamen gölün dibinden besleniyor. Deprem sırasında buralarda ister istemez hareketlenmeler meydana geliyor. Bu hareketlenmelere bağlı olarak da bazen özellikle suyu veya kaynağı besleyen yolda bir tıkanma olabiliyor. O zaman da su da azalma oluyor. Bazen ise tersi olabiliyor. Fayda genişleme, açılma, gevşeme veya yumuşama oluyor o zaman da suyun miktarında artma olabiliyor. Hazar Gölündeki su seviyesinin artışının nedeni gölün tamamında bulunan faya bağlıdır. Sadece Hazar Gölü de değil aslında o çevrede ki kaynak suların birçoğu bu yıl diğer yıllara göre, biraz daha fazlalaştı. Bu sene yağmurun da etkisi oldu ama sadece yağmurla değil özellikle depremin de bu kaynaklardan gelen suyun artmasına neden olmuştur. Su seviyesinin artmasının hiçbir sıkıntısı yok. Zaten su seviyesi çok fazla yükselmez yükselse dahi Hazar Gölünün boşalması da var. Gezin civarında Hazar Gölü Maden ilçe civarına doğru boşalır" ifadelerini kullandı.