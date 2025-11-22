Haberler

Yeniyol Grubu İmralı Heyetine Temsilci Vermeyecek

Güncelleme:
TBMM'de yapılan oylamada, Yeniyol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete temsilci vermeme kararı aldı. AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin katılacağı heyetin, önümüzdeki hafta İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - Yeniyol Grubu, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi genel başkanlarının değerlendirmesi sonucu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı'ya gidecek heyete temsilci vermeme kararı aldı. Adaya Ak Parti, MHP ve DEM temsilcileri gidecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dünkü toplantısında, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin birer temsilcisinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmesi yönünde yapılan oylama sonucu Ak Parti, DEM ve MHP'lilerin oylarıyla gidilmesi yönünde karar alınmıştı.

Yeniyol Grubu ise toplantıda, Öcalan ile online olarak görüşülmesi için öneri getirmiş ve yapılan oylamada öneri reddedilmişti.

Yeniyol Grubu'nu oluşturan partilerin genel başkanları Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu'nun durumu değerlendirdiği ve gidilmemesi yönünde karar aldığı öğrenildi. Yeniyol Grubu, kararı TBMM Başkanlığı'na bildirdi.

Bu durumda İmralı Adası'na üç temsilci gidecek. Adaya gidecek heyette AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti'den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yer alacak.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de CHP'nin heyete temsilci vermeyeceğini açıklamıştı.

Heyetin, prosedür tamamlandıktan önümüzdeki hafta sonuna doğru gitmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
