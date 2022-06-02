Yenişehir Ses Yarışması finalistleri belli oldu - Haberler

Yarışmanın internet sitesi üzerinden 11 bin 133 kişinin oy kullandığı yarışmada finale kalan adaylar belli oldu.

Halk oylamasında en yüksek oyu alan 10 aday ile seçici kurul tarafından belirlenen 3 aday 12 Haziran'da yarışmanın finalinde sahne alarak, performansını sergileyecek. Finalde yarışmanın kazananı yine halk oylaması belirleyecek. "Müziğin Yeni Şehri" ve "Yeni Sahne Seni Bekliyor!" sloganıyla Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ses yarışmasına "muziginyenisehri.com" internet sitesine 81 kişi performans videosunu yükleyerek başvuru yapmıştı.

11 bin 133 kişi yarışmanın internet sitesini ziyaret ederek oy kullandı. Oylama sonucunda Helin Akkuş, Sanem Kaya, Hasan Şahinsoy, Alper Mehenk, Derya Güneş, Fatma Beyza Köse, Yaren Özcan, Gökhan Demir, Zeliha Saadet Ural, Aynur Polat, Özlem Hafta, Sevgi İzci Taş ve Ahmet Köse finale kaldı. Finale kalan adaylar iki final provasını önceden belirlenen tarihlerde orkestra ile yapabilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesinde görevli trompet sanatçısı Ezgi Arman, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Gör Duygu Deniz Demirel ve sanatçı Mami Keskin yarışmanın seçici kurulunu oluşturuyor. Yarışmanın ödülleri ise şu şekilde; birinciye 3 adet stüdyo kaydı ve aranjman ile 1 video klip, ikinciye iki adet stüdyo kaydı ve aranjman, üçüncüye ise 1 adet stüdyo kaydı ve aranjman.

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