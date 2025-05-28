Yenişehir Havalimanı'na Avrupa İlgi Gösteriyor

Yenişehir Havalimanı'na Avrupa İlgi Gösteriyor
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Bursa'nın Yenişehir Havalimanı, Avrupa ve dünya genelinden havayolu şirketlerinin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Balkan ülkelerine yönelik seferlerin planlaması hız kazandı ve Avrupa'dan gelen tur operatörleri havalimanını inceledi.

BURSA'nın Yenişehir Havalimanı, Avrupa ve dünya genelinde faaliyet gösteren havayolu ve tur şirketlerinin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Balkan ülkelerine yönelik sefer planlamalarının hızlandırıldığı öğrenildi.

Almanya, Hollanda, Belçika ve Avrupa'daki Türk tur operatörleri ve iş adamları Yenişehir Havalimanında incelemelerde bulundu. İncelmede özellikle Balkan ülkelerine yönelik uçuş planlamaları değerlendirilirken, İlçeye gelen ziyaretçileri karşılayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, heyete Yenişehir'in tarihi ve turistik alanlarını gezdirerek havalimanı hakkında bilgilendirme yaptı. Başkan Özel, "Yenişehir'in turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İlçemizi tanıttık ve bu ziyaretin ardından mevcut uçuşlara yenilerinin ekleneceğine inanıyoruz. Yenişehir için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AVRUPA SEFERLERİNDEN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER VAR

Almanya'nın farklı bölgelerinde görev yapan şirket temsilcileri de Yenişehir Havalimanı'nın potansiyeline dikkat çekti. Yeni başlatılan Avrupa seferlerinin olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden yetkililer, havalimanının Belçika ve Hollanda gibi ülkelerden yolcu çekebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Heyet, balkan ülkelerine yönelik uçuşların planlandığını aktararak, talebin olumlu seyretmesi halinde bu bölgelere yeni hatlar açılması için çalışmaların sürdüğünü ve uçak sayılarını artırmaya yönelik planlamaların yapıldığını kaydetti.

Haber- Kamera: Mine AK/Yenişehir Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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