Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ücretsiz tiyatro şenliği başlattı.

Yenişehir Belediyesine bağlı Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 hafta sonu sürecek olan şenlik, "Öncü Çocuk Vitamingiller" oyunu ile başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tiyatro izleyen bir çocuğun çevresinde gördüğü olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandığını söyledi.

Beşikci, şunları kaydetti:

"İlçemizde bugüne kadar hiç tiyatroyla tanışmamış öğrencilerimize yönelik başlattığımız tiyatro şenliği ile farklı kültürleri, farklı bakış açısına sahip olabilmeyi, sanatın ve sanatçının önemini, dekorasyonundan ışık şefine kadar tiyatro gösterimine emek verenler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Şenliğimizin ilk gününde gösterimimize çocuklarını getiren ebeveynlerimiz arasında hiç tiyatroya gitmeyen annelerimiz ve babalarımız da vardı. Onları da tiyatromuzda ağırladık. Beş hafta sonu sürecek olan tiyatro şenliğimize şimdiden emeği geçeceklerden Allah razı olsun. Tüm tiyatrosever çocuklarımızı şenliğimize davet ediyorum."

Öncü Çocuk Tiyatrosu kurucusu Çetin Öncü ise tiyatroya başladıkları ilk günkü heyecanla çocukların kalplerine dokunmak, onları tiyatronun büyülü dünyasıyla tanıştırmak için durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Öncü, "Çocuk oyunla öğrenir, izlediği oyun belki de hayatına yön verir. Bu yüzden tüm oyunlarımızı psikolog ve pedagog onayından geçtikten sonra sergilemeye özelikle dikkat ediyoruz. Öncü Çocuk Gösteri ve Sahne Sanatları olarak hazırladığımız 'Vitamingiller' adlı 4 kişilik oyunumuz 3-10 yaş arası çocuklara hitap eden danslı ve müzikli bir çocuk tiyatrosu. Oyunumuzun amacı çocuklara meyvelerin ve sebzelerin hangi vitaminlere sahip olduğunu ve bu vitaminlerin insanlara ne gibi faydalar sağladığını eğlenceli bir şekilde anlatmak." dedi.