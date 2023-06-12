Yenişehir'de sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bırakıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bırakıldı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz kedi ve köpekler için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, mahallelerdeki belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sahipsiz hayvanlara yönelik faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.