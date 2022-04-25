Yenişehir'de dolu dolu 23 Nisan kutlaması

Binlerce çocuk Yenişehir Belediyesinin 23 Nisan kutlamalarında buluştu. Bu bayramda da birbirinden renkli kutlamalara ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi, akşam saatlerinde düzenlenen araçlı kortej geçişiyle de coşkuyu sokaklara taşıdı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklara özel 23 Nisan Şenliği düzenleyen Yenişehir Belediyesi bu yıl da çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi şölen alanına çevrildi, çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Tiyatro oyunu, resim sergisi, oyun parkı, kukla, illüzyon, dans ve balon gösterisi ile palyaçolarla renkli oyunlar çocuklarla buluştu. Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit de şenlik alanında çocuklarla vakit geçirerek, mutluluklarına ve heyecanlarına ortak oldu.

Çocukların resimleri sergilendi

Yenişehir Belediyesinin kutlama programı çocukların resimlerinden oluşan serginin açılışıyla başladı. Geçtiğimiz yıl Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Ahmet Yeşil Resim Yarışması'na katılan çocukların resimleri Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde beğeniye sunuldu. 80 eserden oluşan sergi bir hafta boyunca açık kalacak.

1000 çocuğun çizdiği 1000 parçadan oluşan Atatürk portresi

Yenişehirli 1000 ilkokul öğrencisinin çizdiği ve 1000 parçadan oluşan dev Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne asıldı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında eğitim alan özel çocukların da katkılarıyla yapılan puzzle resim görenleri hayran bıraktı.

Küçük Prens miniklerle buluştu

23 Nisan Şenliğinde etkinlikten etkinliğe koşan minikler Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Küçük Prens" tiyatro oyunu için 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu'nu doldurdu. Minik tiyatroseverler oyunu büyük bir ilgiyle izledi.

23 Nisan'da binlerce çocuğu ağırlayan Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Futbol Turnuvası

Yenişehir Belediyesinin düzenlediği 12 yaş altı 23 Nisan Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği turnuvada kazanan dostluk oldu. Final maçını izleyerek çocuklara moral veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, maçın başlama vuruşunu da yaptı.

BETEM ve Yenişehir Belediyesi Akademi'de minikler için özel kutlama

Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitimi Projesi'nin yürütüldüğü Yenişehir Belediyesi Akademi ve yine proje kapsamında inşa edilen Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'nde eğitim gören minikler de bayram coşkusunu yaşadı. Başkan Abdullah Özyiğit, burada da çocukları yalnız bırakmadı ve kutlama programına katıldı.

Bayram coşkusu sokaklara taşındı

Yenişehir Belediyesi, akşam saatlerinde de Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Bisiklet Derneği, Vosteam Mersin, Mersin Off Road Kulübü ve Red Warrıos Mc Mersin ile araçlı kortej geçişi düzenledi. Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası önünde başlayan kortej Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Yenişehirlilere görsel şov yaşattı.Yoğun katılımla gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören 20 Nisan korteji ile coşkulu ve renkli şehir turundan sonra Özgecan Barış Meydanı'nda sona erdi.

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