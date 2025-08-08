Yenişehir'de Biber İmhasında Usulsüzlük Tespit Edildi

Yenişehir'de kullanılmayan biberlerin imhasında usule uyulmadığı tespit edilerek işlem başlatıldı. Üretici, biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini söylese de, sosyal medyada yayımlanan görüntüler inceleme başlattı.

Yenişehir'de kullanılmayan biberlerin imhasında usule uyulmadığı için işlem yapıldı.

Yolören Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta, römorktaki biberlerin yere döküldüğünü gösteren bir video paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Üretici E.B, depodan çıkan ve artık tüketim ya da satış için uygun olmayan "çıkma" biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini ifade ederek, "Yenişehir'de biber para etmeyince hayvanlara yedirildi" iddialarını yalanladı.

Görüntüyü arkadaş grubuyla paylaşma amacıyla çektiğini belirten E.B, görüntülerin izinsiz paylaşıldığını, videoda geçen "Biber üreticisi isyanda" sözlerinin de kendisine ait olmadığını, o an yakındaki mesire alanında bulunan tanımadığı kişiler tarafından söylendiğini aktardı.

Kullanılmayan ürünlerin imhasında usule uyulmadığı için sorumlular hakkında işlem başlatıldığını bildirildi.

