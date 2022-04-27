Yenişehir'de 1000 çocuğun fırçasından 1000 parçalık Atatürk portresi

Mersin Yenişehir Belediyesinin desteğiyle 1000 ilkokul öğrencisinin çizdiği 1000 parçadan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne asıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de projenin yürütüldüğü okulları ziyaret ederek, çocuklarla birlikte boyama yapmıştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında aralarında özel bireylerin de olduğu farklı okullardan ilkokul öğrencilerinin çizdiği Atatürk portresi Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne asılarak sergilendi.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu

Reyhan Çetindaş'ın mentörlüğünü üstlendiği projede ressam Fatmagül Yetim, 1000 adetten oluşan A4 boyutundaki puzzle kâğıtları çocuklara dağıtarak, çizimler de onlara eşlik etti. Her bir çocuk portrenin bir parçasını boyadı. Ardından tüm parçalar Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirildi. Projeye katılarak, boyama yapan çocuklar da çizdikleri resmin Atatürk portresi olduğunu sonradan öğrendi. Resmin tamamını görünce büyük bir heyecan yaşayan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Porte resmin sergi açılışına katılarak, çocukların mutluluğuna ortak olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm çocukları tebrik ederek, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

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