Yenişehir Belediyesinin gıda kolisi yardımı devam ediyor

Aşevi hizmetiyle her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikram eden, Yenişehir Halk Kart ile nakdi destek sağlayan, Yenişehir Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla vatandaşlara ev eşyası ve Kıyafet Evi ile giysi yardımında bulunan Yenişehir Belediyesi gıda kolisi dağıtımı da sürdürüyor.

Pandemi sürecinde 20 binin üzerinde gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Mersin Yenişehir Belediyesi, Ramazan ayında da gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Ekiplerinin hane ziyaretleri ile tespit ettiği veya Yenişehir Halk Masası'nı arayarak talepte bulunan vatandaşlara yapılan gıda kolisi yardımlarından yüzlerce aile yararlanıyor. Yüksek enflasyon ile ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşlar, Yenişehir Belediyesinin gıda kolisi desteği ile biraz da olsa nefes alıyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere sıhhi koşullarda ve özenle hazırlanan gıda paketleri kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, yağ, şeker ve tuz gibi temel gıda malzemelerinden oluşuyor.

Başkan Özyiğit, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

"Yenişehir'imizde her zaman dayanışma içerisindeyiz." diyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Alım gücünün azaldığı bu zor süreçte imkânlarımız dâhilinden temel gıda ürünlerinin bulunduğu kolilerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyor ve gelen tüm taleplere cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Dayanışmaya çok önem veriyor ve sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ancak bu günleri geride bırakmak için kalıcı çözümler içeren politikaların biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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