Diyarbakır'da parklarda sağlıklı yaşam için spor yapılıyor

Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan parklarda "Sağlıklı Yaşam Sporu" projesi kapsamında vatandaşlara, her sabah ve akşam spor eğitimleri veriyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla profesyonel eğitmeler eşliğinde her sabah ve her akşam Anıt, Koşuyolu Parkı ve Yenişehir Belediye Parkında spor eğitimleri düzenleniyor.

Beşikci, sağlıklı yaşamın bir hayat biçimi haline getirilebilmesi adına alanında uzman eğitmenler aracılığıyla vatandaşların spor yaptıklarını söyledi.

"Spor yapmanın vücudumuzun ve beynimizin zinde hissedilmesini, stres seviyemizin azalmasını, beslenme düzenimizin iyileşmesini ve yaşam kalitemizin artmasını sağladığını biliyoruz." diyen Beşikci, proje kapsamında alanında uzman kadın ve erkek eğitmenler aracılığıyla her yaş grubuna göre ayrı spor eğitimleri düzenlediklerini belirtti.

Beşikci, şöyle konuştu:

"Parklarda vatandaşlarımızla spor eğitimlerimiz ısınmayla başlayıp, kültür, fizik hareketleri, koşu, pilates ve step, aerobik hareketleriyle devam ediyor. Bizlerle şimdiye kadar doktorlarının tavsiyesiyle spor yapan diyabet, hipertansiyon, eklem hastalığı, bel ve boyun fıtığı tanısı almış vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşamın bir hayat biçimi haline getirilmesi için spor aktivitelerimize katılmaya davet ediyorum."