Yenişehir Belediyesinden, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne destek

Yenişehir Belediyesince, bu yıl kentte "Müzik Birleştirir" temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran'da organize edilmesi planlanan 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne 200 bin liralık destek verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne 200 bin liralık destek verilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.