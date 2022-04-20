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Yenişehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine iftarlık

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Yenişehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine iftarlık

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyenin aşçılık kursunda hazırlanan sıcak yemeklerin iftar saatinde ihtiyaç sahibi, evde yalnız yaşayan ve yaşlı vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

İftarlıkların ramazan boyunca dağıtılacağını dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projesi ile ihtiyaç sahibi aileleri gözetliyoruz. Proje kapsamında aşçılık kursunda hazırlanan yöresel yemekler evlere kadar ulaştırılıyor. Evinde yalnız yaşayan, kimsesi olmayan ve kısıtlı geliri olan yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemekleri ulaştırarak hayır dualarını alıyoruz."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır, Yenişehir, İftar, Güncel, Haberler

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