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Yenişehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıları yalnız bırakmıyor

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Yenişehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıları yalnız bırakmıyor

Yenişehir Belediyesi, yaşlı vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Yenişehir Belediyesi, yaşlı vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri "Yaşlı Destek Programı (YADES) Projesi" kapsamında evde bakım hizmetine gereksinim duyan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara "evde bakım hizmeti" verdiklerini belirtti.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 5 personelden oluşan Evde Bakım Birimi kurduklarını dile getiren Beşikci, "Birimimizde görevli hemşiremiz yaşlılarımızın şeker, tansiyon ve ateş ölçümlerini düzenli olarak yaparak, gerek gördüğünde hastaneye sevkini yapıyor. Yine birimde görevli kuaförümüz yaşlılarımızın saç, tırnak ve cilt bakımlarıyla ilgilenirken, ev temizliğinden sorumlu olan çalışanımız evi temizliyor." dedi.

Ekipte yer alan sosyal hizmet uzmanının yaşlılar ve yakınlarıyla gerekli görüşmeleri yapıp rapor tuttuğunu ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Her hafta bir psikoloğumuz değerli büyüklerimize gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlarken, bir çalışanımız yaşlımızın evindeki fiziksel eksiklikleri tespit ederek gerekli boya, tamirat gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. Ayrıca yaşlımızın banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını da sosyal taksilerimizle ücretsiz sağlıyoruz. Birimlerimizin tespit ettiği tansiyon hastalarına tansiyon aleti yardımı yaparken, hasta bezi ihtiyacı olan hastalarımıza da hasta bezlerini teslim ediyoruz."

Yenişehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıları yalnız bırakmıyor

Yenişehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıları yalnız bırakmıyor

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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