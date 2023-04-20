Yenişehir Belediyesinden hayvancılık yapan işletmelere destek

Diyarbakır'da merkez Yenişehir Belediyesince, depremden etkilenen küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için hayvancılık yapan işletmelere destek sağlandı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir Belediyesince, depremden etkilenen küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için hayvancılık yapan işletmelere destek sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Üçkuyu Mahallesi'ndeki Nev Bahçe'de düzenlenen törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abbas Ateş, belediye meclis üyeleri ve besiciler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Beşikci, hayvancılık sektöründe çalışmalar yapan üreticilere her zaman destek verdiklerini belirtti.

Hayvancılık işletmeleri ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görev yapan veteriner hekimlerin daha iyi çalışmalarını sağlamak, verim kaybını önlemek ve buzağı ölümlerini azaltmak amacıyla aşı ve sağlık ekipman desteğinde bulunduklarını ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Ayrıca buzağı bakım seti ve büyükbaş hayvan hijyen seti ile ilçemizde 800 büyükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan 13 bin büyükbaş hayvan, 120 küçükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan 25 bin küçükbaş hayvanın tamamını destekliyoruz. Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan aile işletmeleri başta olmak üzere hayvancılık sektöründe çalışmalar yapan üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz."

Tören, aşı, ekipman ve hijyen ürünlerinin dağıtılmasıyla sona erdi.