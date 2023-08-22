Yenişehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Hürriyet Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalledeki 10 sokakta finişerle asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Özyiğit, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yenişehir Belediyesi, hem kırsal hem de merkezdeki mahallelerde vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Özyiğit de bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyor. Son olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özyiğit, bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflarla da sohbet etti, görüşlerini aldı. Özyiğit, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Hürriyet Mahallesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız Yenişehirlilere daha kaliteli bir yaşam sunmak, yaşam alanımızı güzelleştirmek ve daha sağlıklı hale getirmek. Asfalt dökme işleminin çevreye negatif bir etkisi olsa da, biz asfaltı döküp karşılığında çok daha fazla ağaç dikerek bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bugün Hürriyet Mahalle'mizde asfalt çalışmalarını tamamlıyoruz. İhtiyaç olan diğer bölgelerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey Yenişehirliler ve Yenişehir'imiz için."