Yenişehir Belediyesi istihdama katkı sunmak için 800 kursiyere eğitim veriyor.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün istihdamın arttırılmasına yönelik "Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım" sloganıyla başlattığı Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (YESMEK) eğitimlere devam ediliyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kurslar ile yaratıcı, öğrenmeyi seven, sorumluluk sahibi gençleri yetiştirerek istihdama katkı sağlayacaklarını belirtti.

Türkiye'ye ve vatandaşlarına yatırım yapabilmenin en etkili yolunun gençleri eğiterek istihdama katkı sağlamak olduğunu düşündüklerini aktaran Beşikci, "Bu amaçla başlatmış olduğumuz Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda 800 gencimiz ve orta yaştaki vatandaşımız eğitim almaktadır. Eğitimlerimizle bilimsel düşünen, üretken, sorgulayan ve nitelikli eğitim almış bireyler yetiştirerek yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Beşikci, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda görevli eğitmenlerimiz aracılığıyla ilçemizde her sene binlerce vatandaşımızın farklı alanlarda eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, ilçemizdeki iş gücü piyasası için nitelikli çalışan yetiştirmek, işsizlik sorununu minimize etmek, merkezimizde vereceğimiz nitelikli eğitimler sonucunda başarılı olan kursiyerlerimizin istihdamlarının gerçekleştirilebilmesi adına iş insanları ile buluşabilecekleri Kariyer Günleri Etkinlikleri düzenlemeyi amaçlıyoruz."