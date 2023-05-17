YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE DESTEK

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Engelliler Haftası' kapsamında ihtiyaçları belirlenen özel gereksinimli bireylere akülü sandalye, işitme cihazı ve hasta yatağı desteği verildi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ' Engelliler Haftası' kapsamında ihtiyaçları belirlenen özel gereksinimli bireylere akülü sandalye, işitme cihazı ve hasta yatağı desteği verildi.

Yenişehir Belediyesi 'Yanı Başındayız' ve 'Yaşlı Destek Programı' projeleri kapsamında, ilçede özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Engelliler Haftası kapsamında, Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylere destek programı düzenlendi. Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Yasemin Ensari, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, dernek başkanları ve özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı.

Destek programında konuşan Kaymakam ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Engelsiz Yaşam Merkezini sürekli kullanan vatandaşlar ile sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek, 'Ramazan ayında bir araya geldiğimiz kardeşlerimiz bizlere taleplerini iletmişlerdi. Onların istekleri bizim için çok önemli. Bu tür desteklerimizi taleplere göre ortaya koyup bu programın devamını sağlayacağız. Sizlerin bize iletmiş olduğunuz istek, beklenti ve şikayetlerinizi çözüme ulaştırana kadar elimizden gelenin fazlasını yapma gayretinde olduk' dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yenişehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere akülü araba, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hasta yatağı dağıtımı gerçekleştirildi. (DHA)