Yenişehir Belediyesi kursiyerlere yönelik Van gezisi düzenledi

Yenişehir Belediyesi, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) düzenlenen kurslara katılan kadın kursiyerler için Van gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla ADEM ve İkinci Bahar Millet kıraathanelerinde bulunan vatandaşlara yönelik hazırlanan proje ile 100 kişinin katılımıyla 3 günlük Van gezisi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, kadın kursiyerlerin ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür etkinlik ve geziler düzenleyerek, onlarla sık sık bir arada olacağız." ifadesini kullandı.