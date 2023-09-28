Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi'nde Koruluk Oluşturuyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, Fuat Morel Mahallesi'nde oluşturduğu korulukta kente yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Korulukta ağaç dikim çalışmalarına katılarak, meşe ve jakaranda fidanlarını toprakla buluşturan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir'de yeşil alan sayısını arttıracaklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yönetim anlayışını oluşturan 6 temel ilkeden biri olan Ekoloji ilkesi kapsamında Yenişehir'de çevre dostu çalışmalar sürüyor. Başkan Abdullah Özyiğit 2020 yılında doğa dostu politikaları destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni de imzalamıştı. Yenişehir için Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı(SECAP)'nı da hazırlayan Yenişehir Belediyesi, yeşil alanlar da oluşturamaya devam ediyor.

"YAPACAĞIMIZ İŞLERİN DOĞA İLE UYUMLU, İLKLİME FAYDA SAĞLAYACAK OLMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Fuat Morel Mahallesi'nde ağaçlandırma çalışmalarına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit şunları söyledi:

"Yenişehir'in planlarının gerçekleşmesinden sonra mülkiyeti Belediyemize geçen yeşil alanlarda faaliyetlerimizi hızlandırdık. Bunlardan bir tanesi de Fuat Morel Mahallemizde. Düzenli ve planlı bir şekilde meşe ve jakaranda ağaçlarıyla burayı arkadaşlarımızla birlikte ağaçlandırıyoruz. Güzel bir yeşil alan, yürüyüş alanı olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu korulukların, yeşil alanların sayılarını arttıracağız. Yeşil alan sayısını ve ağaç sayısını kentimizde arttırmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyeciler asfalt dökmeyle övünürler aslında övünülecek bir iş değil. İhtiyaç olduğu için zaruri yapılacak bir iş. Bir metre asfalt yapıyorsak onun yerine de beş ağaç dikmeliyiz. Bir metre asfaltın karşılığı beş ağaç olmaz ise o zaman bu iklim bozukluğu ve iklime yönelik sabotajlar gelişir. Biz o zaman sellerden, kuraklıklardan kurtulamayız. Bunun için yapacağımız işlerin doğa ile uyumlu, iklime fayda sağlayacak çalışmalar olmasına özen gösteriyoruz."