Yenişehir Belediyesi ev ziyaretleriyle aileleri projeye dâhil ediyor - Haberler

Yenişehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi çerçevesinde çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar yüzlerce çocuk proje kapsamında yapılan ve gelişimsel problemlerin tespit edilmesini sağlayan 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme uygulamalarına tabi tutuldu. Klinik psikolog eşliğinde yapılan 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme uygulamaları ile Yenişehir Belediyesi çocuklardaki gelişimsel problemleri erken dönemde tespit ederek, gerekli yönlendirmeleri sağlıyor. Yenişehir Belediyesi çocukları erken yaşta desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projede uygulamalara tabi tutulan tüm çocukların gelişim süreçlerini de takip ediyor.

Çocukların geleceği ve sağlıklı nesiller için çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, ev ziyaretlerinde de bulunarak, ailelere Erken Çocukluk Gelişimi Projesi'ni kapsamlı olarak anlatıyor. Yenişehir Belediyesi ekipleri ziyaretlerinde 0-6 yaş arasında çocuğu olan aileleri de Edip Buran Kapalı Spor Salonu güneyinde bulunan Yenişehir Belediyesi Akademiye davet ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve başladıktan sonra hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitimi Projesi; Yenişehir Modeli ile Yenişehir Belediyesi proje kapsamında Yenişehir Belediyesi Akademiyi, Bebek Kütüphanesi'ni ve Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'ni de kurarak, aile temelli erken çocukluk gelişimi eğitimleri de veriyor.

Bültenler / Güncel