Yenişehir Belediyesi eğitim yardımının ikinci ödemesini yatırdı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, nakdi eğitim desteğinin özellikle bu zor süreçte öğrenciler için can suyu olduğunu ve Yenişehirli üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Yenişehir Belediyesi Misafirhanesi ile Yenişehir'de öğrenim gören üniversiteli 718 gencin barınma sorununu çözen Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehirli üniversite öğrencilerine de eğitim desteği veriyor.

2021-2022 eğitim döneminde devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerine veya vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerine tam burslu olarak kayıt yaparak, Yenişehir Belediyesinin eğitim yardımına başvuruda bulunan 669 üniversite öğrencisinin hesaplarına ikinci ödeme olan 750 TL yatırıldı. Yenişehir Belediyesi, Ocak ayında ilk ödeme olan 750 TL'yi de öğrencilerin hesaplarına yatırmıştı.

Yenişehir Belediyesi 2021-2022 eğitim döneminde devlet üniversitelerinin 2 yıllık bölümlerine veya vakıf üniversitelerinin 2 yıllık bölümlerine tam burslu olarak kayıt yapan ön lisans öğrencilerine vereceği 750 TL'lik desteğin ilk ödemesi olan 350 TL'yi de hesaplara yatırmıştı.

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