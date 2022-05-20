Yenişehir Belediyesi bu Bayramda coşkuyu sokaklara taşıdı - Haberler

Yenişehir Belediyesi bu Bayramda da coşkuyu sokaklara taşıdı.

Kutlamalar kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi iş birliğiyle Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetin Kapatılan Köy Okulları Fotoğraf Sergisi beğeniye sunulurken, Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri Atatürk'ün Samsun'a çıkışını "İlk Adım" gösterisi ile anlattı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de öğrencilerin duygulandıran performanslarını izledi.

Başkan Abdullah Özyiğit daha sonra Yenişehir Belediyesi Mustafa Baysan Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun dış cephesine çizilen Atatürk'ün Kocatepe'deki silueti önünde üniversiteli gençler ve vatandaşlarla buluştu. Nazife Bilgin Hazar ve Büşra Şimşek tarafından 24 saatte çizilen dev Atatürk silueti önünde yapılan programa CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.

Başkan Özyiğit "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun."

Programda konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, "Atatürk yolunda ilerleyen kentimizin çok kıymetli güzel insanları, 19 Mayıs 1919'da 38 yaşında bir yiğit delikanlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesini başlattı. Ancak onun mücadelesi hiçbir zaman bitmedi. Çünkü 'hiçbir askeri zaferin, ekonomik, sosyal ve eğitimle beslenmeden tamamlanmayacağını' söylüyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Avrupa'nın en çağdaş reformlarını yaptı. 'Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin' dedi. Yani 'Benim fikirlerim her zaman doğrudur' demedi. Ama bir asır geçti hiç kimse onun söylediği bir sözü bilimle ters bulmadı. Ve geleceği de gençlerin kurtaracağını biliyordu. Bunun için ülkeyi gençlere emanet etti. Gençlere sonsuz güveniyoruz. Bu ülke onlara emanettir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Kocatepe'deki siluetini bugün buraya işledik. 24 saat hiç durmadan çok büyük bir emekle çizimi yapan çok kıymetli hocalarımıza Nazife Bilgin Hazar ve Büşra Şimşek'e çok teşekkür ediyoruz. Milli Mücadele'nin başlangıcının 103. Yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun."

Cengiz Gökçel "Bugünü her zaman coşkuyla kutlayacağız"

"Hep birlikte ülkemizi gelişmiş, akıl ve bilimi öne çıkaran toplumların yükseldiği seviyeye çıkarmalıyız" diyen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Bugün bizim çok önemli günlerden biri. Bugünü her zaman coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs, emperyalistlere karşı mücadele ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gün. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ne kadar gururlansak azdır. Mili bayramlar bizim için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'mızı etnik köken ve inanç farkı olmadan atalarımızın mücadelesi sonucunda kazandık. Bugün de hep birlikte ülkemizi gelişmiş, akıl ve bilimi öne çıkaran toplumların yükseldiği seviyeye çıkarmalıyız. Bize özgür bir ülke bırakan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Yenişehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği kutlama programı akşam saatlerinde de devam etti. Yenişehir Belediyesi ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından organize edilen kortej geçişi bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası önünde başlayan kortej Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları eşliğinde Yenişehirlilere görsel şov yaşattı.Yoğun katılımla gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören korteji geçişi ile coşkulu ve renkli şehir turundan sonra Özgecan Barış Meydanı'nda sona erdi.

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