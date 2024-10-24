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Yenipazar'da Motosiklet Kazası: İmam Veysi Yardımcı Hayatını Kaybetti

Yenipazar'da Motosiklet Kazası: İmam Veysi Yardımcı Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü imam Veysi Yardımcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü imam Veysi Yardımcı (32), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çulhan Mahallesi yakınları Dalama - Yenipazar yolunda meydana geldi. A.N. (69) idaresindeki 09 Y 1991 otomobil, imam Veysi Yardımcı'nın idaresindeki 09 AKY 156 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağılık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veysi Yardımcı, ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yardımcı, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Veysi Yardımcı'nın Çavdar Mahallesi Belen Camii'nde din görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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