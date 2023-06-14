Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış Alanı'nda 244 çadırın kurulumu için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alanda 15 bin kurban satışa çıkacak ve belediye, ilgili tüm müdürlükleriyle 24 saat hizmet veriyor.

Yenimahalle, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

ANKARA - Yenimahalle Belediyesi 244 çadırın kurulumu için start verdi.

Yenimahalle Belediyesi'nin Yakacık Kurban Satış Alanı'nda bayram hazırlıkları devam ediyor. Vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayram'ı geçirmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yenimahalle Belediyesi, parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini tamamlayarak, 182'si büyükbaş, 62'si küçükbaş olmak üzere toplamda 244 çadırın kurulumu için start verdi.

Alanda 15 bin kurban satışa çıkacak

Kurulumu tamamlanan çadırlara giriş yapan kurbanlıklar, Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminden geçiyor. 15 bin kurbanın görücüye çıkacağı alanda belediye, park bahçeler, fen işleri, zabıta ve temizlik işleri başta olmak üzere ilgili tüm müdürlükleriyle 24 saat hizmet veriyor.

"En temiz ve en modern alan olan kurban pazarımızda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz"

Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Kurbanlık satışı ve kesimi için en temiz ve en modern alan olan kurban pazarımızda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve hijyenik bir ortamda bayram geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şimdiden Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.