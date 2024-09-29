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Yenimahalle'deki Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Yenimahalle'deki Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çıkış nedeni elektrik arızası olduğu düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde meydana geldi. 1377'inci Sokak üzerindeki erkek öğrenci yurdunda, iddiaya göre, klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede binanın dış cephesini kaplayan alevler, paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, yurtta öğrenci olmadığı öğrenildi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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