Yenimahalle'de Tümülüste Yangın: Bir Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Yumurtatepe Tümülüsü'nde otları yakan bir şüpheli gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Yumurtatepe Tümülüsü'nde otları yaktığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Eski Tunç Çağı dönemine ait Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Yumurtatepe Tümülüsü'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Polislerin bölgedeki incelemesi sonucu, otları yaktığı öne sürülen ve uyuşturucu madde etkisindeki kimliği belirlenemeyen bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.