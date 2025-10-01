Haberler

Yenimahalle'de Süt Ürünlerine Denetim: 3 Ton Ürün İmha Edildi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde süt ve süt ürünleri işleme tesisine düzenlenen denetimde, bozulmuş ve etiketsiz 3 tonun üzerinde ürün imha edildi. Denetim sırasında hatalı etiket bilgisi bulunan ürünlere de el konuldu.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde süt ve süt ürünleri işleme tesisine yönelik düzenlenen denetimde, bozulmuş ve etiketsiz toplam 3 tonun üzerinde ürün imha edildi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimde, işletmedeki çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisi, müstakil yeniden ambalajlama işletmesi ve sıcaklık kontrollü müstakil soğuk depo faaliyetleri incelendi. Kontrollerde bozulmuş, küflenmiş, etiketsiz, çift etiketli ve hatalı etiket bilgisi bulunan peynir, krema ve yoğurt ürünleri tespit edildi. Toplam 3 ton 208 kilo 400 gram ürüne el konulurken, ürünler atık toplama alanında imha edildi. Ayrıca işletmenin etiket deposu ve ürün sevk alanında farklı firmalara ait etiketler bulundu.

Tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
