Yenimahalle'de Sokak Ortasında Şiddet Olayı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 7-8 kişilik grup, kovaladıkları kişiyi sokak ortasında tekmeleyerek, tahta ve sopalarla darbetti. O anlar, çevrede bulunan bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Çarşı Caddesinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kişiyi kovalayan 7-8 kişilik bir grup, yere düşen adamı tekmeleyerek, ellerinde bulunan sopa ve tahtalarla darbetti. Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaşırken, darbedilen kişinin baygın bir şekilde yerde yattığı görüldü. O anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.