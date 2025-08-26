Yenimahalle'de Sokak Ortasında Şiddet Olayı

Yenimahalle'de Sokak Ortasında Şiddet Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7-8 kişilik bir grup, kovaladıkları kişiyi sokak ortasında tekmeleyip darbetti. Olay çevredeki bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 7-8 kişilik grup, kovaladıkları kişiyi sokak ortasında tekmeleyerek, tahta ve sopalarla darbetti. O anlar, çevrede bulunan bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Çarşı Caddesinde meydana geldi. Sokak ortasında bir kişiyi kovalayan 7-8 kişilik bir grup, yere düşen adamı tekmeleyerek, ellerinde bulunan sopa ve tahtalarla darbetti. Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaşırken, darbedilen kişinin baygın bir şekilde yerde yattığı görüldü. O anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.