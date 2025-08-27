Yenimahalle'de Sokak Ortasında Darp Olayı: 7 Şüpheli Gözaltında

Yenimahalle'de Sokak Ortasında Darp Olayı: 7 Şüpheli Gözaltında

Olay, 26 Ağustos saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Çarşı Caddesinde meydana geldi. E.A. isimli kişi sokak ortasında 7 kişi tarafından sopa ve tahtalarla darbedildi. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olaydan sonra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, E.A ve arkadaşı E.Y.'nin eğlence mekanı çıkışında mekan çalışanları ile tartışmalarının ardından darbedildiği belirlendi. Polis ekipleri, 2 arkadaşı darbeden iş yeri çalışanları M.İ., T.B., A.C., S.Ç., İ.Y., S.K. ve B.K. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
