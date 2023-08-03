Yenimahalle'de park halindeki TIR'a otomobil çarptı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ostim Mahallesi Ferit Alnar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 CCL plakalı otomobil, park halindeki demir boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.