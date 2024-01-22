Yenimahalle'de freni patlayan kamyonet 10 araca çarptı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan kamyonet park ve trafikte ilerleyen 10 araca çarparak durabildi. Birçok vatandaşın hafif yaralı şekilde atlattığı kazalarda araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zahit Kotku Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonet, freninin petlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Durdurulamayan kamyonet, park ve seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. 10 araçta hasar oluşurken, araçlarında bulunan bazı vatandaşlar ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.