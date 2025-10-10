Haberler

Yenimahalle'de Eski Eşine Ateş Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde A.K., eski eşinin evine tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde A.K. (36) eski eşinin evine tabanca ile ateş etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

A.K., 2 ay önce boşandığı eşinin oturduğu Kayalar Mahallesi 4 Eylül Caddesi'ndeki evine geldi. A.K., tabancayı çıkarıp, eski eşinin 18'inci kattaki evinin balkon kısmına nişan alarak ateş etti. Kurşunların isabet ettiği balkon camı kırıldı. Ahmet K., daha sonra binaya girip, önce eski eşinin, sonra da kendisine müdahale etmek isteyen komşusunun evinin kapısını kırmaya çalıştı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin 8 el ateş ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
