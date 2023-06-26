Yenimahalle'de Bayram Denetimi

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde denetimlerini arttırdı. İmalat ve satış yapan firmaların hijyen kurallarına uygunluğu, çalışanların iş kıyafetleri ve hijyen belgeleri kontrol edildi.

Yenimahalle Belediyesi'nin zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede denetimlerini yoğunlaştırdı. Bölgedeki kuruyemiş, tatlı, börek, şeker ve lokum imalathanelerinde bayram denetimi yapıldı.

Pasta ve tatlı ürünlerinin hijyenik şartlarda üretilmesi ve satışa sunulması için çalışmalarını sıklaştıran Yenimahalle Zabıtası; tatlı, börek ve şekerleme imalathanelerinin yoğunlaştığı bölgelerde denetim yapıyor. İlçe genelindeki imalat ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerini, terazi ayarlarını, ortamın hijyen kurallarına uygunluğunu, çalışanların iş kıyafetlerini ve hijyen belgelerini kontrol etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbirlerin alındığını aktardı. Denetimlerle hem vatandaş hem esnaf için olumsuzlukların önüne geçmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Yaşar, vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapması için yoğun çaba harcayan zabıta ekiplerinin denetimleri sürdüreceğini söyledi.