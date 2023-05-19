Yenimahalle'de 19 Mayıs coşkusu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, gençlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Yaşar, demokrasinin önemine de dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yenimahalle'de de coşkuyla kutlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "28 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkacağız" dedi.

Yenimahalle'de 19 Mayıs kutlamaları bugün sabahın erken saatlerinde, Yenimahalle Belediyesi Hizmet Binası önü ve Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.

Yoldan geçen araçların da dahil olduğu 19 Mayıs coşkusunda, gençlerin gününü kutlayan Başkan Yaşar, şöyle konuştu:

"Yıl 1919 Anadolu toprakları ateş altında. Millet perişan, yokluk içinde. Sevr Antlaşması imzalanmış, ülkenin dört bir yanı işgal edilmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki toprakların dörtte üçü gitmiş ve ülke tamamen emperyalist güçlere teslim olmuştur. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, 'Umutsuzluk yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim' diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. O çıkış Kurtuluş Savaşı'nı kazandırmış, demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Atatürk bu günü gençlere armağan etti. Atatürk, gençlere güvendi, aydınlık geleceğin gençlerle mümkün olduğuna inandı. Sizler de bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Bayramlarımızı unutmayacak, unutturmayacaksınız."

Daha sonra Murat Karayalçın Kent Meydanı'ndaki kutlamalara katılan Başkan Yaşar'ı, vatandaşlar dalgalandırdıkları Türk bayrağı ile selamladı. Şener Çakmak Eğitim Kurumları'nın bando gösterisi ile birlikte kutlamanın yapılacağı alana geçen Yaşar, burada gençlerin folklor gösterisini izledi.

Yaptığı konuşmada, demokrasinin önemine değinen Yaşar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimleri küçük görenler oldu. Bugün ülkemizin geldiği noktada demokrasi, insan hakları, özgürlükler, devletin idaresi ve Cumhuriyet'in devam etmesi adına çeşitli sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları aşmak demokrasi ile mümkündür. İnşallah 28 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gideceğiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkacağız" dedi.