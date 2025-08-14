Yenimahalle'de 16 Katlı Apartmanda Yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 16 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 281'inci Cadde'de bulunan 16 katlı binanın, en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ekipler tarafından tahliye edilirken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.