Yenimahalle'de 16 Katlı Apartmanda Yangın
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 16 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 16 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 281'inci Cadde'de bulunan 16 katlı binanın, en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ekipler tarafından tahliye edilirken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
