Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri Sağlıksız Koşullarda Gıda ve Evcil Hayvan Mamaları Bulunan Depoya Baskın Yaptı

Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, sağlıksız koşullarda son kullanma tarihi geçmiş gıda ve evcil hayvan mamalarını istifleyen merdiven altı ruhsatsız bir depoya baskın yaptı. Depoda bulunan ürünler tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, sağlıksız koşullarda son kullanma tarihi geçmiş gıda ve evcil hayvan mamalarını istifleyen merdiven altı ruhsatsız bir depoya baskın yaptı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucunda depo olarak kullanılan bir dükkanda kedi, köpek maması, kuş yemi başta olmak üzere sağlıksız koşullarda bekletilen evcil hayvan yemleri ve son kullanım tarihi geçmiş, tatlı yapımında kullanılan yaklaşık 20 palet ürün tespit edildi. Bazı market ve petshoplara satılmak amacıyla bekletilen ürünlerin tümü ekipler tarafından belirlenerek gerekli işlemler başlatıldı.

İncelemelerde depo olarak kullanılan alanın ruhsatının olmadığı ve temizlik kurallarına uyulmadığı da tespit edilerek gerekli tutanaklar tutuldu.

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ekiplerimiz halk sağlığını düşünerek ilçenin tümünde denetimi kesintisiz sürdürüyor. Depo olarak kullanılan alanda yaptığımız denetim sonucunda sağlıksız ortamda tutulan büyük miktarda evcil hayvan yemi ve mamayı tespit etmiş durumdayız. Mamalar can dostlara ulaşmadan ürünleri tespit edip gerekli işlemleri başlattık. Bunun yanında tatlı yapımında kullanılan son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de belirleyerek vatandaşın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmiyoruz. Yenimahalle'de halkın sağlığı ile oynayan ve temizlik kurallarına uymayan işletmelerin faaliyetine müsaade etmeyeceğiz."