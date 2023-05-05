Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İlçedeki Yatırımları İnceledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı, Şentepe Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, Macun Mahallesi Hacı Ziya Yaman Merkez Cami, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi, Gündoğan Parkı ve Özevler Mahallesi'nde yapımı devam eden iki parkta incelemelerde bulundu.

Yatırımları tek tek gezerek çalışmaların gidişatı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Yaşar, ilçenin çehresine yeni dokunuşlar yaptıklarını dile getirdi. Güzel işlere imza attıklarını ve ihtiyaca uygun projeler ürettiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim günden beri günü değil, geleceği planladık. Vatandaşlarımıza ne söz verdiysem hepsini fazlasıyla yerine getirdim. Bugün Yenimahalle tarihinin en büyük yatırımı olan 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi ve 100. Yıl Cumhuriyet Parkı inşaatımız yükselmeye devam ediyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılında ilçemize kazandırmış olacağız. Onun dışında bugün incelemelerde bulunduğum Şentepe Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi, bölge halkının eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkezler değil vatandaşın sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını da karşılayabileceği noktalar haline getirmeyi amaçladık."

Zamanla yıpranan Hacı Ziya Yaman Merkez Cami ve Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nin vatandaşların istekleri doğrultusunda yıkılarak yeniden yapıldığını da söyleyen Yaşar, "İlçemizde yaşayan vatandaşların dinine, ırkına, mezhebine bakmadan, her inanca saygı duyarak eşit hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın eskiyen ve ihtiyacı karşılamayan cami ve cemevinin yenilenmesi taleplerini yerine getirdik. İki ibadethanenin de yapımı kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.

Yaşar, "Özevler Mahallesi'nde yapımı devam eden iki parkta ve Şentepe'de bulunan Gündoğan Parkı'nda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Parklarımızda Yenimahalleliler keyifle vakit geçirebilecek. Gündoğan Parkı, bulunduğu yükseklik itibari ile seyir zevki sunan bir park. Buraya cam seyir terası yaptık, böylelikle parka gelen vatandaşlarımız kentin dört bir yanını keyifle izleyebilecek" dedi.