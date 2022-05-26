Yenilikçi Eğitim Sempozyumu yapıldı - Haberler

MBA Okulları, eğitime bir perspektif kazandırmak adına eğitimcileri, yöneticileri ve ebeveynleri Yenilikçi Eğitim Sempozyumu'nda buluşturdu. Eğitimde dönüşümün yeni değeri olmayı hedefleyen kurum eğitimin okuldan büyük olduğunu özümseyen bir anlayışla hareket ediyor.

Eğitim alanında yetişkin eğitimleri, öğretmen, yönetici, ebeveyn eğitimleri alanında çalışmalar yapan EKİP Eğitimde Kaliteli İş Birliği Platformu (EKİP) iş birliğiyle gerçekleşen Yenilikçi Eğitim Sempozyumu programı açılışını yapan MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç, "Öğrenme tutkusuyla buluştuğumuz ve eğitimde yenilikçi yaklaşımların yer aldığı bugün eminiz ki eğitim dönüşümde güçlü bir adım olacak" dedi.

Ardından Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı da "Öğretme kültürünü öğrenme kültürüne dönüştürmeliyiz. Asıl bize kimin ilham verdiği bizi hangi deneyimin derinleştirdiği ekosistem birbirine ilham veren dinamik bir yapıda olmalı. Tutkusuyla hayatına eğitim alanında anlam katan bireylerin ürettiği her değerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugün burada öğrencilerimizin daha iyi bir yarınla, kişisel başarı tasarımlarına yön vermesi adına anne babalar, öğretmenler ve yöneticiler olarak bulunuyoruz" diye konuştu.

Yenilikçi Eğitim Sempozyumu organizasyonunun tüm eğitimlerini gerçekleştiren EKİP Eğitim Koordinatörü Serap Benibol ise yenilikçi olmanın, bakış açımızı yenilikçi yaklaşımlara ve dönüşen çağa yöneltmenin bir gereklilikten öte zorunluluk olduğunu, bu dönüşümün öncüsü olan MBA Okullarına bu güzel buluşma için tüm eğitimciler adına teşekkür ettiğini belitti.

Panel moderatörlüğünü yapan Dr. Ebru Oğuz da okullarda profesyonel öğrenme toplulukları oluşturmanın okul ekosistemini pozitif etkilediğini vurguladı.

'Sosyal Ağ Teorisi ve Eğitimde Değişim' konulu anlatımında Doç. Dr. Emre Er, merkeziyetsiz organizasyon yapıları kurmanın, kapsayıcılığı artırdığı ve okul ekosisteminin gelişiminin bu şekilde olacağını vurguladı.

Doç. Dr. Serkan Özel ise 'Gelişimsel Açıdan Matematik Öğrenimi ve Öğretimi' konulu panel konuşmasında, öğrencilerin matematiğe olan bakış açılarını dönüştürmenin içerik tasarımları ile mümkün olabileceğine yer verdi. Panel, EKİP Eğitim Kurucusu Fatih Akdoğan'ın yenilikçi bir Matematik Modeli olan "Maarit Rossi Matematik Modeli"nin beş aşamalı modelini anlatımıyla devam etti. Fatih Akdoğan, matematiğin duygusal güvenlikle başladığını ve öğrencilerin öncelikle güdülenmelerinin sağlanması sonra da sürecin bunun üzerine etkinliklerle desteklenmelerinin ve günlük yaşamına transfer etmenin matematik öğrenimini desteklediğini belirtti.

Maarit Rossi Modeli'nin fikir başlangıcı olan Dünyaca ünlü Matematikçi Maarit Rossi, Finlandiya'dan çevrim içi olarak panele katıldı. Dünya ülkeleri arasında yapılan matematik ders saatleri ve verimlilik analizi istatistiğini anlatırken, EKİP ile beraber geliştirdikleri eğitim modelinin detaylarını anlattı.

Panellerin ardından ebeveyn, yönetici ve öğretmenler için paralel zamanlarda koçluk yaklaşımından farklılaştırılmış öğrenmeye, ta ile liderlik becerilerinden bir bağ kurma aracı olarak şiddetsiz iletişime, tasarım mühendisi öğretmeden çocuklar için felsefeye kadar geniş başlıklarla yer alan uygulamalı, etkileşimli atölye çalışmaları yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel