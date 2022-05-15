Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Bitlis'te partisinin kongresine katıldı - Haberler

BİTLİS (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Bitlis'te partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Tatvan ilçesindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Yılmaz, yeni bir parti olmalarına rağmen kısa sürede çok büyüdüklerini söyledi.

Ülkenin dört bir yanında teşkilatlandıklarını belirten Yılmaz, hiçbir ittifakta yer almak istemediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından il yönetim kurulu, üst kurul delegesi ve il disiplin kurulu seçimi yapıldı.

Tek liste ile yapılan seçimde, Evren Güllü yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Güven Karaboğa, Şener Güler, Nalan Özyüksel ve Erdal Yurtsever katıldı.