Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Batman'da partililerle görüştü

ARDAHAN (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Batman'da partililerle görüştü, esnafı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Yılmaz, partisinin il binasında partililerle bir araya geldi.

Daha sonra kentte esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla görüşen Yılmaz, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerinde partisine katılanlara rozet taktı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomik gelişmelere değindi.

"Bu hükümetin elinde bir çıkış planı yok. Enerji fiyatlarını nasıl düşüreceksiniz? Yerel bir enerji alternatifi geliştirmeden yapamazsınız. Gıda fiyatlarını nasıl düşüreceksiniz? İlaç pahalı, araç pahalı, teknoloji pahalı. Her şey ithal olmaya başladı." ifadelerini kullanan Yılmaz, en önemli şeyin üretim olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yılmaz, "Gıdayla ilgili, tarımla ilgili dev çiftçi projesini geliştirmek istiyoruz. Dijital vergiye, dijital paraya geçmek istiyoruz. Kimse para ve vergi kaçırsın istemiyoruz. Dijital kent kurmak istiyoruz. Ayrıca eğitimle ilgili 3 projemiz var. Yani bizim çok projemiz var. Üretimle alakalı, istihdamla alakalı, Türkiye'deki ekonomik dönüşümle alakalı projelerimiz var." dedi.

44 ilde teşkilatlandıklarını aktaran Yılmaz, ramazan ayı sonrasında büyük kurultaylarını yapacaklarını belirtti.