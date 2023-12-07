Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sanığın yargılanması devam ediyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin Serhat Koçu'nun, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Koçu, müşteki Yılmaz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Yılmaz, olay günü ofisine gelen sanığı karşıladığını ve ağırladığını anlattı.

Yılmaz, "Ben bir büyükelçiyim. İçeriye biri giriyor. 'Başkanım ben sizi çok beğeniyorum, çocuklarım var' diyor. Makam odanıza biri geliyor, sizinle tanışmak istiyor ve ben çay ikram ediyorum. Mutfağa geçiyorum. Çay getirmek için kalktığımda olay gerçekleşiyor. Boynuma bıçak salladı ama ben eğilince ıskaladı. Bıçağı bana sallamaya devam ediyor. Boyu kısa olduğu için bacağıma bıçak darbeleri gelmeye başladı." diye konuştu.

Yaralandıktan sonra asistanlarından birinin sanığa sandalye fırlattığını ancak isabet etmediğini, daha sonra da sanığın olay yerinden uzaklaştığını ifade eden Yılmaz, olayın bir "suikast" girişimi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şu beyanda bulundu:

"Kan kaybından ölmek üzereydim. Yarım saat ambulans gelmedi. Gelince de beni yarım saat uzaklıktaki Gülhane'ye götürmek istediler. Genel merkeze 3 dakika yakınlıktaki hastaneye götürmek yerine neden Gülhane? Bu açık açık tertiplenmiş bir suikasttır. Bu olayın siyası bağlantılarının ortaya çıkartılması lazım. Bu emri kim verdi? Bu bir siyasi suikasttır. Önce beni öldüreceklerdi, başaramadılar. Sinan Ateş'i öldürdüler."

Tanık Utku Yıldırım da olay gerçekleşmeden birkaç gün önce sanığın Ankara'ya geldiğini ve evinde kaldığını söyledi.

Yıldırım, ortak bir akrabalarının düğününde tanıştığı sanığı çok fazla tanımadığını, evinde kaldığında sanığın bir inşaat işinden kaynaklı alacak verecek konusu nedeniyle Ankara'ya geldiğini söylediğini anlattı.

Yıldırım, "Sabah kalktığımda Serhat yoktu. Olayla ilgili bilgim yok." dedi.

"Boynuna bıçak savuruyordu"

Tanık Nalan Özyüksel de olay günü partinin genel merkezine ulaşmasından 5 dakika sonra kapının çaldığını, gelen kişinin Genel Başkan Yılmaz ile görüşmek istediğini, onu çok sevdiğini söylediğini ifade etti.

"O esnada genel başkanımız da odasından geldi. Başkanımız o sırada bir telefon görüşmesi yapıyordu. 10 dakika kadar koridorda bekledik. Ardından salona aldım şahsı. 10 dakika sonra misafir içerdeydi. Başkanımızın sesini duydum." şeklinde beyan veren Özyüksel, içeri girdiğinde sanığın Yılmaz'ın boynuna doğru bıçak savurduğunu gördüğünü belirtti.

Mahkeme heyeti Koçu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti ve davayı 29 Şubat 2024'e erteledi.

İddianameden

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, 7 Aralık 2022'de, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Boğazını sıktığı Yılmaz'ı basen bölgesi ve bacaklarından dört kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan saldırgan Serhat Koçu, Bolu'da yakalandıktan sonra getirildiği Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "siyasi söylem ve eylemleri sebebiyle öfke ve kin beslediği Yılmaz'ı öldürme kastıyla hareket ettiği" belirtilen sanık hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talep ediliyor.