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Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Ercan, silahlı saldırıda yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Ercan, silahlı saldırıda yaralandı

YENİLİK Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada kavşakta uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

YENİLİK Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada kavşakta uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kozan Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, partisinin olağan genel kurulu öncesi afiş astığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Ercan, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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