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Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yeni Dönem: 2035'te 120 Bin Megavat Hedefi

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yeni Dönem: 2035'te 120 Bin Megavat Hedefi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2 bin megavat Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi yapılacağını ve 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde toplamda 120 bin megavatlık kurulu güç hedeflediklerini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2 bin megavat Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi yapacaklarını ve bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacaklarını belirterek, "Böylece 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerjide yeni yarışma dönemi başladı. YEKA yarışma ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Rüzgar enerjisinde 3 ildeki 5 projeye yönelik yayımlanan ilan, toplam 1200 megavatlık bir kapasiteyi barındırıyor. 1200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgar enerjisine dayalı 5 yarışma yapılacak. Yarışmaya, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katılabilecek. Başvurular, 21 Ocak 2025'te yapılacak. Yarışmaların, yeri ve tarihi, bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

TAVAN VE TABAN FİYAT BELLİ OLDU

Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı, 5,50 dolar-cent/kilovatsaat, taban fiyatı da 3,50 dolar-cent/kilovatsaat olarak belirlendi. Taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olacak. Sözleşme imza tarihinden itibaren üretilen elektriğin serbest piyasada satıldığı 72 aylık süre, 'Serbest Piyasada Satış Süresi' olarak tanımlandı. 'Elektrik Enerjisi Alım Süresi', Serbest Piyasada Satış Süresi'nin bitiminden itibaren üretilen elektrik enerjisinin iletim sistemine verildiği 20 yılı kapsayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Bayraktar, "1200 megavatlık RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) ihalesini ilan etmiş olduk. 800 megavatlık GES (Güneş Enerjisi Santrali) ihalesini de haftaya açıklayacağız. 2035 yılı dahil olmak üzere her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi yapmak istiyoruz. Bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacağız. Böylece 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Enerji Güneş

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