Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yarışması 25 Kasım'da Düzenlenecek

GÜNEŞ Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı kapsamında duyurulan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali (YEKA GES-2025) yarışmaları, 25 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül 2025 tarih ve 33012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı kapsamında duyurulan YEKA GES-2025 yarışmaları, 25 Kasım'da düzenlenecek. Saat 10.00'dan itibaren G25-Kahramanmaraş GES, G25-Mardin GES, YG25-Demirköprü Yüzer GES, G25-Erzurum-1 GES, G25-Van GES, G25-Bolu GES, G25-Erzurum-3 GES ve G25-Eskişehir GES sıralamasıyla gerçekleştirilecek. Söz konusu yarışmalara, başvuru sahiplerinin yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi/vekaletnameleri ve şirket kaşeleri ile katılım sağlaması gerekiyor.