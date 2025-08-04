Yeniköy Karpuz Festivali'nde Coşku ve Lezzet Birlği
Arnavutköy'de düzenlenen 2. Yeniköy Karpuz Festivali, çiftçilerin yetiştirdiği karpuzun tanıtımını yaparken, çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla katılımcılara eğlenceli anlar sundu. Etkinlikte 10 ton karpuz ücretsiz ikram edildi.
Arnavutköy Belediyesince, ilçedeki çiftçiler tarafından yetiştirilen karpuzun tanıtımı amacıyla Yeniköy Karpuz Festivali gerçekleştirildi.
Yeniköy Sahili'nde bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, çeşitli sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve yarışmalar yapıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde, ilçedeki çiftçilerin yetiştirdiği Yeniköy karpuzu tanıtıldı. Vatandaşlara gün boyunca yaklaşık 10 ton karpuz ücretsiz ikram edildi.
Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Yeniköy karpuzunun bölge için önemli bir marka haline geldiğini belirterek, festivalin üreticilere doğrudan katkı sağladığını söyledi.
Candaroğlu ayrıca, Arnavutköy-Karaburun arasına yapılacak 9,5 kilometrelik duble yol projesinin yakın zamanda başlayacağını duyurdu.
Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere, Arnavutköy Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve plaket takdim edildi.
Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile vatandaşlar katıldı.